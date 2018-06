ROMA – Un matrimonio non consumato nella prima notte di nozze quello tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback, almeno stando alle parole dei novelli sposi. Bossari intervistato a Che tempo che fa da Fabio Fazio ha scherzato sul fatto di aver passato la prima notte con la sua Filippa dormendo con un cuscino tra di loro. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Solo una battuta? Non sembra proprio, dato che alla collega Mara Venier avrebbe confessato che erano “troppo stanchi” dopo la festa.

La relazione tra Bossari e Lagerback dura ormai da molti anni e solo il 1° giugno sono convolati a nozze davanti ai loro cari, amici e colleghi. Tutti si sono chiesti come sia stata la loro prima notte di nozze, anche un malizioso Fabio Fazio, collega storico di Filippa, che intervistando il neo marito gli ha chiesto cosa sia accaduto nella notte tra venerdì e sabato. “Abbiamo dormito con un cuscino in mezzo”, ha scherzato Bossari.

Di scherzo, secondo Mara Venier come riferito dal TgCom, non si tratterebbe. Dietro alle quinte infatti il concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe detto all’amica e collega: “Eravamo troppo stanchi”. E la Lagerback ha aggiunto: “Abbiamo fatto le prove per 18 anni”.