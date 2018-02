Daniele Bossari, Filippa Lagerback a Verissimo: “Quando volevo lasciarlo perché…”

ROMA – Ospite di Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, Filippa Lagerback racconta alcuni drammatici retroscena della sua relazione con Daniele Bossari: “Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”.

Filippa Lagerback si è sentita in colpa per non aver capito quanto stesse soffrendo il suo compagno: “Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro. Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip”.