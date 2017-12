ROMA – Daniele Bossari si confessa con i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip e racconta i momenti bui della sua carriera che l’hanno spinto addirittura verso l’alcolismo. “Io a 15 anni sapevo già quello che dovevo fare. Sapevo esattamente quello che volevo fare, un periodo d’oro che poi ha coinciso con quella che io fino a quel momento non sapevo che potesse esistere. E cioè la critica. Il giudizio dei critici. Ero vulnerabilissimo perché ero me stesso al 100%. Ero puro. Dovevo accettare che la mia spontaneità venisse presa come falsità. Frecce al cuore che mi hanno fatto male però la linea si incrocia con Filippa (Lagerback), che mi tiene vivo”.

“Ho detto che questa è la donna che mi salva la vita. Ed è nata Stella. Stella è il senso della nostra vita, è amore, mi ha tenuto in vita quest’onda d’amore. Poi piano piano sono scomparso. La luce non brilla più, si affievolisce e mi sono chiuso”.

Poi Bossari parla degli gli anni bui: “Il telefono non squillava più un po’ perché non rispondevo e un po’ perché nessuno mi cercava. L’autoconvinzione di non essere più accettato dal mondo che avevo sempre sognato. Ho cominciato a bere, ero offuscato. Mi facevo schifo, ti autodistruggi e lo fai. Mi stavo autodistruggendo. Mi sono staccato da tutto e tutti e non capivo più niente. Poi ho deciso di riprendere in mano il mio destino. Ho provato a ripulirmi. Mi dicevo: ‘Che cazzo stai facendo?’. Poi è arrivata l’occasione del Grande Fratello. Mi ha dato la forza per andare avanti e rialzarmi. Quello che ho imparato in questi due mesi e mezzo è quella di rialzarsi. La parola ‘rinascita’ è abusata, ma nel mio caso è stata rinascita”.