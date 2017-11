ROMA – Scoppia la passione tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Quando il conduttore vede la sua compagna nella casa del GF Vip, la bacia con passione. Oltre un minuto di baci senza sosta con il pubblico che resta a guardare, Ilary Blasi che prova ad intervenire ma senza successo. È un momento dolcissimo, Daniele Bossari decide di chiedere la mano a Filippa Lagerback e lei risponde di sì.

“Sei l’uomo che ho sempre sognato. Ho seguito tutto il tuo percorso, sono orgoglioso di te, sei pazzesco. Ti amo e non puoi neanche capire quanto” (qui il video).

Poco prima della sorpresa, Bossari aveva minacciato di andar via dalla casa del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi gli aveva fatto credere che Filippa non aveva accettato l’invito a fargli una sorpresa. “Io esco subito, la mia vita privata è troppo importante, non me ne frega niente” minacciava Bossari.