ROMA – Daniele Bossari torna in tv. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip avrà un programma per parlare di eSports, gli sport elettronici, nella seconda serata del sabato di DMAX.

Bossari, insomma, racconterà i tanti tornei di videogiochi che rappresentano una nuova disciplina sportiva, che potrebbe presto entrare alle Olimpiadi del 2024. Un giro da milioni di followers e di fatturato.

In Italia il canale Discovery è il primo a dedicare uno spazio proprio a questi sport. La prima puntata è andata in onda sabato sera primo giugno, in seconda serata.

Bossari aveva già dato voce agli eSports per DMAX lo scorso marzo, con il racconto dell’ESL Katowice Royale, e adesso è stato confermato con questo magazine quindicinale sulle novità sul mondo degli eSports, racconta Tv Blog.

Nella prima puntata Bossari con Sara “Kurolily” Stefanizzi, influencer esperta di videogames, che ha parlato di Starcraft2 ha intervistato Alessandro “Vasa” Vasarri, il caster di riferimento per l’Italia, e Riccardo “Reynor” Romiti, il campione italiano diStarcraft 2 recente vincitore dei WCS Winter.

Il programma si svilupperò in quattro puntate da sessanta minuti l’una, tutte prodotte da 2Mg Media per Discovery Italia. La seconda puntata andrà in onda sabato 15 giugno, quindi, salvo variazioni e appuntamenti particolari, la terza il 29 giugno, per terminare il 6 luglio. (Fonte: Blogo)