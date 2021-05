Chi è Daniele Capezzone età, altezza, bisessualità, figli, vita privata, di che partito è? Vero nome, biografia e carriera del giornalista, saggista e opinionista italiano. Capezzone sarà tra gli ospiti di Quarta Repubblica. Trasmissione televisiva che va in onda alle ore 21:20 su Rete 4. Visibile sia in diretta tv che in streaming.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Daniele Capezzone

Capezzone è un giornalista, saggista e opinionista italiano. E’ nato a Roma il 8 settembre 1972 (età 48 anni). Sappiamo che è alto 172 cm ma non abbiamo informazioni ufficiali sul suo peso. Non utilizza nomi d’arte. E’ noto con il suo nome di battesimo.

La bisessualità, i figli: vita privata di Daniele Capezzone

Nel 2006, secondo un’intervista ad Eva 3000 ripresa dal Corriere della Sera, Capezzone avrebbe affermato di essere bisessuale, cosa che lo stesso politico, in una successiva intervista a Libero, ha definito «una tempesta in un bicchier d’acqua», aggiungendo che «le mie relazioni sono affar mio».

Questa posizione è stata ribadita nel 2010 in un’ulteriore polemica sulla sua presunta bisessualità, in cui ha riaffermato che questi argomenti «sono questioni private». Detto questo, non sappiamo se è single o meno. Non sappiamo se è sposato o meno. E non sappiamo nemmeno se ha figli o meno.

Di che partito è Daniele Capezzone?

Possiamo inquadrarlo politicamente alla luce delle sue esperienze professionali passate. Daniele Capezzone è un giornalista, saggista e opinionista italiano, ex portavoce della prima Forza Italia, nella sua ultima fase, e de Il Popolo della Libertà.