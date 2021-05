Daniele Capezzone chi è, età, moglie, figli, vita privata, partito, La Verità e carriera

Chi è Daniele Capezzone: età, moglie, figli, vita privata, partito, La Verità e carriera del giornalista questa sera, 10 maggio, ospite a Quarta Repubblica in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età e carriera in politica di Daniele Capezzone

Daniele Capezzone è nato a Roma l’8 settembre 1972 (età 50 anni). E’ un giornalista, saggista e opinionista italiano, ex portavoce della prima Forza Italia, nella sua ultima fase, e de Il Popolo della Libertà.

Ha frequentato il liceo classico presso il Collegio San Giuseppe, tenuto dai fratelli delle scuole cristiane, dove si diploma nel 1990. Si iscrive poi alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, che però abbandona nel 1997 dopo essere entrato in politica.

Tesserato con i Radicali nel 1993, decide di svolgere il servizio civile presso Legambiente. Poi l’incontro con Marco Pannella e i diversi scioperi della fame anche insieme a Rita Bernardini. Nel frattempo diventa segretario nei nuovi Radicali Italiani, prima di entrare in Parlamento: era il 2006 quando con diventa deputato con la Rosa nel Pugno nella coalizione di Centrosinistra.

Nel 2007, in disaccordo con il governo Prodi, lascia la maggioranza e approda nel Gruppo Misto. È l’epoca dello scontro aperto con Pannella e dell’addio ai Radicali. Dopo un anno passa a essere il portavoce di Forza Italia e del Popolo della Libertà (nel 2008 e nel 2009). Poi il ritorno in Parlamento, sempre al fianco dell’ex Cavaliere. Ma anche lì, nel giro di poco tempo, iniziano i dissidi e Capezzone molla Berlusconi per finire nel Gruppo Misto. Dal 2018 collabora con La Verità di Maurizio Belpietro.

La vita privata di Daniele Capezzone

Sulla vita privata di Daniele Capezzone si sa poco e nulla. Non è sposato e non ha figli. Nel 2006, secondo un’intervista ad Eva 3000 ripresa dal Corriere della Sera – riporta Wikipedia -, Capezzone avrebbe affermato di essere bisessuale, cosa che lui stesso, in una successiva intervista a Libero, ha definito “una tempesta in un bicchier d’acqua”, aggiungendo che “le mie relazioni sono affar mio”. Posizione ribadita nel 2010 quando riaffermò che questi argomenti “sono questioni private”.