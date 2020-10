Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha criticato Chiara Ferragni: “Ha una responsabilità sociale ma non parla mai del Covid”.

Eleonora Daniele ha criticato Chiara Ferragni perché a suo dire l’influencer non parla mai del Covid.

Secondo la Daniele, la Ferragni dovrebbe sfruttare la sua popolarità sui social network per diffondere messaggi importanti su temi delicati come il Covid.

La Daniele ha parlato della Ferragni perché la compagna di Fedez è stata ospite di recente di uno speciale condotto da Simona Ventura dal titolo “Fenomeno Ferragni”.

Le dichiarazioni della Daniele sono riportate da velvetgossip.it.

“Una come lei ha responsabilità sociali. Ma una che è così seguita dai ragazzi e dai giovani… Sbaglio o non le ho mai sentito dire nulla riguardo il Covid? Una con tutti quei follower, così amata e seguita, non dovrebbe avere una responsabilità verso i ragazzi di oggi? Dovrebbe arrivare qualche messaggio in più“.

In realtà la Ferragni ha fatto molto per i malati di Covid come specificato dalla stessa Simona Ventura nel corso della loro intervista: