ROMA – Paura per l’ex concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. L’ex gieffino ha raccontato la sua disavventura in una stories su Instagram e spiega: “Ci ho quasi rimesso le penne”.

Dal Moro non ha spiegato la dinamica dell’incidente e la telecamera che aveva montata sul casco è andata in frantumi. Nonostante abbia rischiato molto, se l’è cavata con appena qualche dolore alla spalla e al polso. Nella stories ha raccontato: “Ci ho rimesso quasi le penne ma non vi preoccupate, ho la pelle dura”.

Tra i tanti messaggi di affetto per sapere come stava, non sono mancate le tirate di orecchie come quella dell’amica Martina Nasoni, che ha condiviso con lui l’esperienza del Grande Fratello: “Daniele devi andarci piano. Io vengo a Verona e ti meno su quella moto”. Nonostante lo spavento Daniele non ha intenzione di abbandonare la sua passione per la moto. (Fonte Instagram)