ROMA – A “Avanti un Altro” il nuovo campione Daniele Florio sta letteralmente facendo impazzire le fan e i fan del programma (e non solo). Cosa sappiamo di lui? Daniele, 28 anni, è originario di Pietravairano, in provincia di Caserta. Il campione di “Avanti un Altro” è infermiere e lavora a Rimini. Ma Daniele, alto 1.88 cm, è anche un modello.

Con lui il programma di Bonolis sembra aver trovato, almeno per il momento, il giusto concorrente da contrapporre a Diego Fanzaga, il campione de “L’Eredità” che in questi giorni ha fatto letteralmente impazzire i social. Di certo i due sono totalmente diversi. Ma le fan (e i fan) di “Avanti un Altro” in queste ore su Twitter ormai parlano solo di Daniele.

