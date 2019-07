ROMA – La relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è ormai ufficiale, e si preannuncia come quella più chiacchierata dell’estate, che occuperà le prime pagine di molte riviste di gossip. A pubblicare la prima foto dei due insieme è stata la rivista Spy che aveva immortalato il pugile mentre abbracciava la conduttrice al termine di una serata passata con altri amici ad Ibiza. Poi sono arrivate le immagini, con tanto di bacio, pubblicate da Alfonso Signorini su Chi.

Oggi è il Corriere della Sera a dedicare un’altra pagina alla storia intervistando direttamente Scardina, conosciuto anche come King Toretto, campione dei pesi Supermedi IBF. Il pugile milanese, dopo un “no comment” iniziale apre la sua guardia e ammette: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’ è?”.

Scardina parla di Diletta come “un’amica speciale”. E infine rivela come l’ha conosciuta: “E’ venuta a presentare un mio incontro (a Milano nel marzo scorso, ndr) l’ ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto”. Da ottimo pugile qual è non subisce, si chiude a riccio e lascia terminare la ripresa. Anche se è solo la prima di una lunga, bollente, estate. (fonte CORRIERE DELLA SERA)