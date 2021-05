Danielle Madam chi è, età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, caso Suarez, vero nome, biografia e carriera dell’atleta italiana. La Madam affiancherà Marco Lollobrigida alla conduzione del programma tv “Notti Europee”. La trasmissione televisiva che andrà in onda sulla Rai dopo le partite degli europei di calcio.

Età, peso e altezza di Danielle Madam

Madam ha 23 anni, è nata in Camerun ma vive a Pavia da quando aveva 7 anni. Dopo la morte dello zio, che era il suo tutore legale, è stata costretta a trasferirsi in una casa famiglia. Per sua sfortuna, gli anni nella casa famiglia non sono stati contanti come residenza ma solamente come domicilio. Quindi ha ottenuto la cittadinanza italiana più tardi del solito. Ad ogni modo, non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che lancia il peso quasi a 14 metri di distanza (infatti è questa la sua disciplina sportiva).

Ha un fidanzato? Ha dei figli? La vita privata di Danielle Madam

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita privata perché in tv o sui social parla unicamente del suo sport che è il lancio del peso. Ora che ha la cittadinanza italiana può concorrere anche con la nostra Nazionale.

Il caso Suarez, lo sfogo social di Danielle Madam

Come detto, di recente ha ottenuto la cittadinanza italiana ma per lungo tempo non ci è riuscita perché gli anni trascorsi nella casa famiglia non venivano conteggiati come luogo di residenza. Così, quando si seppe dell’esame farsa di italiano di Suarez, per ottenere la cittadinanza, la Madam si sfogò tramite un post Instagram (diventato praticamente subito virale) che riportiamo di seguito.

“Ho sempre sperato di poter indossare la maglia azzurra e per quella avrei dato veramente tutto. 🇮🇹

Sono in Italia dall’età di 7 anni (quindi da ben 16anni!) e sin da piccola sono sempre stata una ragazza molto determinata, con lo studio come nell’atletica, ho sempre impostato la mia vita su piccoli grandi obiettivi da raggiungere. Ho fatto tutti i miei studi qui, frequento l’ultimo anno di università della facoltà di comunicazione, innovazione e multimedialità di Pavia, parlo perfettamente italiano e in atletica grazie ai miei sforzi, nel mio piccolo, ho vinto 5 titoli di campionessa italiana e molti di campionessa regionale assoluta, l’ultimo 1 mese fa…”

I motivi del suo sfogo