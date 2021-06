Danielle Madam chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, cittadinanza italiana

Chi è Danielle Madam, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, cittadinanza italiana. Danielle Madam è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Danielle Madam

Danielle Madam è nata in Camerun il 23 giugno del 1997 e ha 24 anni di età. Da quando aveva 7 anni vive in Italia a Pavia. A seguito della morte dello zio, ha dovuto trasferirsi in una casa famiglia di suore, dove ha vissuto per undici anni. Danielle Madam è 5 volte campionessa italiana di lancio del peso. Madam affiana Marco Lollobrigida alla conduzione del programma tv “Notti Europee”. La trasmissione televisiva che va in onda sulla Rai dopo le partite degli Europei di calcio.

Marito, figli e vita privata di Danielle Madam

Per quanto riguarda la sua vita privata, Danielle Madam è molto riservata quindi non sappiamo se abbia un fidanzato, un marito oppure se sia single. Stessa cosa per quanto riguarda i figli.

Danielle Madam e la cittadinanza italiana

Lo scorso aprile, dopo una lunghissima trafila burocratica, Danielle Madam è riuscita finalmente a prendere la cittadinanza italiana. Da giovane Danielle per mantenersi lavorava da barista e proprio mentre lavorava fu insultata con la frase: “Non sarai mai italiana”. Proprio grazie a quelle parole riportate poi dalla ragazza sui social, Pavia ha conosciuto la storia di una campionessa nel lancio del peso che sognava d’indossare la maglia azzurra.

Come detto, di recente ha ottenuto la cittadinanza italiana ma per lungo tempo non ci è riuscita perché gli anni trascorsi nella casa famiglia non venivano conteggiati come luogo di residenza. Così, quando si seppe dell’esame farsa di italiano di Suarez, per ottenere la cittadinanza, la Madam si sfogò tramite un post Instagram: “Ho sempre sperato di poter indossare la maglia azzurra e per quella avrei dato veramente tutto. Sono in Italia dall’età di 7 anni (quindi da ben 16anni!) e sin da piccola sono sempre stata una ragazza molto determinata, con lo studio come nell’atletica, ho sempre impostato la mia vita su piccoli grandi obiettivi da raggiungere. Ho fatto tutti i miei studi qui, frequento l’ultimo anno di università della facoltà di comunicazione, innovazione e multimedialità di Pavia, parlo perfettamente italiano e in atletica grazie ai miei sforzi, nel mio piccolo, ho vinto 5 titoli di campionessa italiana e molti di campionessa regionale assoluta, l’ultimo 1 mese fa…”-