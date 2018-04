ROMA – Il concorrente del Grande Fratello Danilo Aquino, appena entrato nella casa, è già al entro delle polemiche per una serie di commenti, considerati razzisti e omofobi, sulla sua bacheca Facebook.

In particolare, c’è un duro sfogo nei confronti di un giovane youtuber, che si diverte, in maniera genuina, a rivisitare, a passi di danza, alcune hit evergreen come i canti di Natale: “A me me fa schifo proprio” o ancora “Sti cazzi!!!! scrive Danilo Aquino.

Non mancano poi una serie di commenti verso i migranti. Commenti come: “Mi tocca ‘sta vicino alla comunità dei nigeriani…”.