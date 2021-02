Danilo Toninelli chi è: età, altezza, moglie, figli, ex lavoro del senatore ospite a Oggi è un altro giorno

Danilo Toninelli ospite di Oggi è un altro giorno. L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parteciperà alla trasmissione del pomeriggio di Rai 1, condotta da Serena Bortone.

Chi è Danilo Toninelli? Attualmente è un senatore del M5s. Ma molti lo ricorderanno per il suo passato da ministro delle Infrastrutture e Trasporti nel governo Conte 1. E molti ricorderanno le gaffe che l’avevano reso famoso.

Danilo Toninelli: età, altezza, scuola, università

Danilo Toninelli è nato a Soresina il 2 agosto 1974. Anche se ora vive con la famiglia a Castelleone. E’ dunque del segno zodiacale del Leone e allo stato attuale (2021) ha un’età di 46 anni. E’ alto 1,76 metri.

Toninelli ha preso il diploma di maturità al Liceo scientifico “Pascal” di Manerbio: il voto della maturità è stato di 54/60. Si è poi iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Brescia. Si è laureato con votazione 100/110.

Danilo Toninelli: moglie e figli

Danilo Toninelli ha una moglie di 43 anni, Maruska Lavezzi. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Leonida e Soleste.

Le doti della moglie Maruska erano state elogiate più volte da Toninelli quando era ministro. Ecco cosa aveva detto in un’intervista nel giorno della Festa della Donna.

“L’8 marzo, l’8 aprile, l’8 maggio e quasi tutti gli altri santi giorni Maruska si alza presto e da sola, col suo immancabile sorriso d’ordinanza, anche quando ci dovrebbero essere i denti da tigre, si occupa di Soleste e Leonida e corre col badge in mano per arrivare puntale alle 8.30 in ufficio. Poi, quando suona la campanella sia del lavoro che della scuola, via di corsa a recuperare i bimbi. E ancora di corsa a fare le faccende di casa, le spese, i compiti coi bambini oltre a tutti i soliti imprevisti che fanno incazzare. Intanto di sé si occupa poco perché di tempo non ne resta”.

Danilo Toninelli: che lavoro faceva prima della politica?

Prima della carriera politica (che è possibile leggere dalla pagina Wikipedia), Toninelli ha fatto altri tipi di lavoro. Dal 1999 al 2002 è stato Ufficiale di Complemento dell’Arma dei Carabinieri. Poi ha fatto il liquidatore sinistri e ispettore tecnico presso una azienda di assicurazioni.