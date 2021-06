Danilo Toninelli chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, che lavoro faceva, libro, Instagram. Il senatore del M5s Danilo Toninelli è ospite questa sera 23 giugno del programma Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Danilo Toninelli

Danilo Toninelli è nato il 2 agosto del 1974 a Soresina, in provincia di Cremona. Ha 46 anni. Consegue il diploma di maturità al Liceo scientifico Pascal di Manerbio e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Brescia. Si è laurea con votazione 100/110. Aderisce al M5s nel 2009. Si candida alle regionali 2010 lombarde per la carica di consigliere regionale per la Provincia di Cremona, ottenendo 84 preferenze e non venendo eletto. Alle amministrative 2012 si candida consigliere comunale a Crema, ma ottiene 9 preferenze e non viene eletto. Profilo Instagram: danilotoninelli.

Nel 2021 pubblica il libro “Non mollare mai: la storia del ministro più attaccato di sempre”.

La moglie Maruska Lavezzi, i figli Soleste e Leonida: vita privata di Danilo Toninelli

Toninelli è sposato dal 2005 con Maruska Lavezzi. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Leonida e Soleste.

Ecco quanto detto da Toninelli riguardo la moglie in un’intervista nel giorno della Festa della Donna: “L’8 marzo, l’8 aprile, l’8 maggio e quasi tutti gli altri santi giorni Maruska si alza presto e da sola, col suo immancabile sorriso d’ordinanza, anche quando ci dovrebbero essere i denti da tigre, si occupa di Soleste e Leonida e corre col badge in mano per arrivare puntale alle 8.30 in ufficio. Poi, quando suona la campanella sia del lavoro che della scuola, via di corsa a recuperare i bimbi. E ancora di corsa a fare le faccende di casa, le spese, i compiti coi bambini oltre a tutti i soliti imprevisti che fanno incazzare. Intanto di sé si occupa poco perché di tempo non ne resta”.

Danilo Toninelli: che lavoro faceva prima della politica?

Toninelli, prima della vita politica, ha fatto altri tipi di lavoro. Dal 1999 al 2002 è stato Ufficiale di Complemento dell’Arma dei Carabinieri. Ha fatto anche il liquidatore sinistri ed è stato ispettore tecnico presso un’azienda di assicurazioni.

La carriera di Danilo Toninelli

Dal 2013 al 2015 Toninelli è vicepresidente della I Commissione, Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, della Camera dei Deputati, poi membro del Comitato permanente dei pareri e della giunta per il regolamento della Camera.

Alle elezioni politiche del 2018 è candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Cremona e come capolista nel collegio plurinominale Lombardia-1. Viene eletto nella quota proporzionale. Da marzo 2018 a giugno dello stesso anno è capogruppo per il M5S al Senato.

Nel 2018 viene indicato da Giuseppe Conte come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel suo Governo. Cessa dall’incarico nel 2019.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA POLITICA DI DANILO TONINELLI