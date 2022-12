Dargen D’Amico chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, X Factor, dove vive, biografia e carriera. Il cantante Dargen D’Amico partecipa questa sera 31 dicembre al consueto programma di fine anno L’anno che verrà. il programma è in onda su Rai1 dalle 21.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico, è nato il 29 novembre del 1980 a Milano. Ha 42 anni. Sin da giovane partecipa a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere di Milano, con lo pseudonimo Corvo D’Argento. Conosce Gué Pequeno e Jake La Furia, con i quali fonda il gruppo Sacre Scuole, pubblicando nel 1999 l’unico album 3 MC’s al cubo. Due anni dopo il gruppo si scioglie. Intraprende così la carriera solista pubblicando nel 2006 l’album di debutto Musica senza musicisti, pubblicato dalla Giada Mesi, etichetta discografica indipendente da lui fondata.

Fidanzata, Instagram, dove vive, curiosità, vita privata di Dargen D’Amico

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. Nonostante questo, sembra che sia fidanzato con una ragazza di 29 anni, Giulia Peditto, imprenditrice e insegnante di fitness. Il cantante vive a Milano. Il suo profilo Instagram conta oltre 229mila follower: dargendamico.

D’Amico è molto amico di Fedez e di Chiara Ferragni. I suoi occhiali da sole sono ormai diventati un vero e proprio oggetto di culto, non si mostra mai in pubblico senza.

La carriera di Dargen D’Amico

D’Amico, nel corso della sua carriera, ha pubblicato 10 album, definendo il suo stile di musica “cantautorap”, per le connotazioni intimiste e personali simili a quelle di numerosi cantautori della scena italiana. Lavora insieme a Fabri Fibra in diverse occasioni, e poi ancora con Marracash e Rancore in un brano tratto da Roccia Music II. Ha collaborato nel 2020 con Fedez nel remix di Roses, uscito pochi giorni dopo il suo singolo Ma non era vero. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Dove si balla, che anticipa l’uscita del suo decimo album in studio, Nei sogni nessuno è monogamo. Dal 2022 il cantante partecipa a X Factor in veste di giudice, accompagnato da Ambra Angiolini, Rkomi e il suo amico Fedez.

