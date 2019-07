ROMA – Tornano le interviste di Daria Bignardi sul piccolo schermo. Con il nuovo programma ‘L’Assedio’, la conduttrice e autrice debutterà il 16 ottobre su Nove, per la novità più importante de palinsesto di Discovery Italia.

“Ho sempre dato ai miei programmi titoli di film – ha detto la Bignardi – e questa volta ho scelto uno degli ultimi di Bertolucci. Inizialmente pensavo di proporre un altro format ma le interviste sono quello che mi viene meglio, perché mi piace e perché sono curiosa. Il mondo ha tante cose da dire e il faccio solo da mediatrice parlando con le persone”.

Daria Bignardi sarà in onda per sedici puntate e l’accordo con la rete è di due anni. “Ho suonato adunata per la mia squadra di autori di sempre – ha detto la conduttrice – e ci siamo rimessi al lavoro. Per me la diretta è fondamentale perché fino ad un minuto prima succedono cose delle quali potrei parlare con intervistati”. Protagonisti delle interviste, personaggi famosi ma anche emergenti e persone comuni con storie importanti.

Fonte: Ansa