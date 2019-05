MILANO – Daria Bignardi ha ufficialmente archiviato la storia con l’ex marito Luca Sofri, terminata lo scorso autunno dopo un matrimonio durato più di dieci anni. Accanto a lei adesso c’è un nuovo compagno. Si chiama Stefano Carlo Aletti, ha 52 anni ed fa parte di una delle famiglie storiche della finanza italiana, che ha dato il nome anche alla Banca Aletti, poi confluita in un altro gruppo finanziario.

Il settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha immortalato la ex conduttrice delle Invasioni Barbariche e il finanziere mentre si scambiavano tenere effusioni in un bar vicino al palazzo del cinema Anteo a Milano, a pochi metri da via Solferino e da Brera.

Lo scorso ottobre Luca Sofri era stato fotografato sempre da Chi in compagnia di un’altra donna. In seguito divenne quindi pubblica la rottura tra lui e la Bignardi, di cui fino ad allora non si era saputo nulla. (Fonte: Chi)