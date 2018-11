ROMA – Striscia la Notizia ha preso di mira il Tg5, in particolare uno dei suoi conduttori: Dario Maltese. Il motivo? La voce un po’ particolare. “Sentite con attenzione la sua voce”, suggerisce Ezio Greggio: “Sì, è uguale a quella di Topo Gigio”.

I protagonisti del Tg5 sono sempre molto amati e il pubblico segue con passione ciò che accade loro. Di solito li vediamo impostati e seri e quindi vederli in altri panni può creare scompensi. Come fu, a suo tempo, per Elena Guarnieri che, a Formentera, era stata paparazzata in bikini. Tolti gli abiti “castigati” da conduttrice, le curve della giornalista avevano stupito i telespettatori.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla voce di Dario Maltese: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/strafalcioni-in-televisione_42951.shtml