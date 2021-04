Dario Vergassola chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata e carriera del comico

Chi è Dario Vergassola: età, altezza, moglie, figli, vita privata e carriera del comico ligure. Oggi non lo si vede più tanto spesso in televisione, ma c’è stato un periodo in cui Vergassola era presenza fissa in tv. Come non ricordarlo, ad esempio, nei programmi di Serena Dandini.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia, quanto è alto Dario Vergassola?

Dario Vergassola è nato a La Spezia il 3 maggio 1957. Quindi, attualmente ha 54 anni ed è del segno zodiacale del Toro. L’attore, cabarettista e cantante ha spesso ironizzato sulla sua altezza e sul fatto di essere basso. In realtà è alto 1,75 metri, una misura tutt’altro che disprezzabile.

Vergassola era un operaio. Poi, piano piano, si avvicina al mondo dello spettacolo. Nel 1988 partecipa a Professione Comico, manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico sia quello della critica. Successivamente partecipa a Star 90 su Rete 4 e diventa inviato per Il TG delle vacanze di Canale 5 nell’estate 1991. Nel 1992 vince il Festival di Sanscemo con la canzone Mario (Marta). Lo stesso anno pubblica l’album Manovale gentiluomo contenente fra gli altri il brano Non me la danno mai (lamento dell’armonizzatore), contemporaneamente esordisce al cinema con un piccolo ruolo nel film Anni 90 di Enrico Oldoini.

Vita privata di Dario Vergassola: moglie, figli, Instagram

Dario Vergassola ha una moglie, ma non sappiamo il suo nome. La coppia ha due figli: Filippo e Caterina.

Fu lo stesso comico a parlare della moglie in una intervista a Il Fatto Quotidiano: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’”.

Vergassola, che non è mai stato amante dei social network, ha però un account ufficiale su Instagram.

Carriera di Dario Vergassola: dal Maurizio Costanzo Show

Per conoscere nei dettagli la carriera di Dario Vergassola rimandiamo alla sua pagina Wikipedia. Vanno però menzionati il Maurizio Costanzo Show, programma che ha imposto il comico al grande pubblico. E poi il lungo sodalizio con Serena Dandini. Per anni hanno condotto insieme Parla con Me sulla Rai.