Dario Vergassola chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, libri, biografia e carriera

Chi è Dario Vergassola, età, altezza, moglie, figli, vita privata, libri, biografia e carriera del comico.

Dove e quando è nato, età, altezza e carriera di Dario Vergassola

Dario Vergassola nasce il 3 maggio del 1957 a La Spezia. Dopo aver fatto vari lavori fra cui l’operaio, approda nel mondo dello spettacolo partecipando a “Professione Comico”, la manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico che quello della critica.

Nel ’90 prende parte a “Star 90” (Rete4) classificandosi per la finalissima della trasmissione, nel ’91 registra numerosi “TG delle vacanze ” (Canale 5).

Nel 1992 vince il Festival di “San Scemo” e l’anno dopo, sull’onda dell’apprezzamento che le sue canzoni demenziali ottengono, pubblica il suo primo album “Manovale gentiluomo” pubblicato nientemeno che dalla Polygram. Dal disco viene estrapolato il divertente brano remix dal titolo “Non me la danno mai (lamento dell’armonizzatore)”. Nel ’93, grazie alla collaborazione con il suo conterraneo Stefano Nosei, un altro menestrello dalla surreale vena comica, nasce lo spettacolo a due “Bimbi belli”, portato in varie piazze d’Italia sempre con notevole apprezzamento di pubblico.

Nel 1995 è invitato come ospite a Sanremo al “Premio Tenco”, un appuntamento sul palco dell’Ariston che si rinnova ogni anno in occasione del Premio. Nella stagione 1997/1998 è stato ospite ricorrente a “Quelli che il calcio” (Rai Tre).

Due anni dopo, nel 1999, ha pubblicato con la Epic Sony Music il suo nuovo album “Lunga vita ai pelandroni“, tratto dal suo spettacolo di cabaret che ha girato tra il 1999 e 2000.

Tra le altre sue esperienze l’arruolamento fra i protagonisti della nuova serie TV “Carabinieri”. Dal 7 febbraio 2003, inoltre, conduce su Raidue con Federica Panicucci “Bulldozer” un programma dedicato ai nuovi comici. Dal 2005 è al fianco di Serena Dandini nella conduzione della trasmissione di Rai 3 “Parla con me”.

Oltre a condurre o intervenire in diversi programmi radiofonici, non trascura il cinema, partecipando in veste di protagonista a “L’anima di Enrico” di Stefano Saveriano, “Nuda proprietà” di Enrico Oldoini, “Affetti smarriti” di Luca Manfredi, “Il mattino ha l’oro in bocca” (2008) di Francesco Patierno.

È del 2014, invece, il suo primo romanzo, La Ballata delle Acciughe, un testo che racconta soprattutto il suo amore per la Liguria.

Moglie e figli, la vita privata di Dario Vergassola

Dario Vergassola è sposato ed ha due figli, Filippo e Caterina. Della compagna però non sappiamo nulla, nemmeno il nome. “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata” disse in una intervista al Fatto Quotidiano.