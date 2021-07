David Parenzo chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

David Parenzo chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Twitter, biografia e carriera. Il giornalista David Parenzo conduce il programma In onda, questa sera 1 luglio su La7 dalle 20:40. Ad affiancare Parenzo nella conduzione c’è Concita De Gregorio.

Dove e quando è nato, età, famiglia, biografia di David Parenzo

David Parenzo è nato a Padova il 14 febbraio del 1976. Ha 45 anni. È discendente di una famiglia ebraica di stampatori originari della città istriana di Parenzo, che si stabilì in Italia nel XVI secolo. E’ il pronipote del senatore del Regno Cesare Parenzo. I suoi genitori sono Michela Caracciolo e Gianni Parenzo, avvocato. Consegue la maturità classica e si iscrive all’università nella facoltà di Giurisprudenza. Abbandona gli studi giuridici per dedicarsi al giornalismo.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di David Parenzo

Parenzo è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato con la giornalista e scrittrice Nathania Zevi, ex conduttrice di Agorà e nipote di Tullia Zevi. Hanno tre figli e vivono a Roma. Profilo Instagram: davidparenzo.

La carriera di David Parenzo

Perenzo ha scritto per varie testate come Il Mattino di Padova, Il Foglio e il quotidiano Liberazione. E’ iscritto all’ordine dei giornalisti dal 2005.

Fa il suo esordio in televisione nel 1998, con il programma Tutto quello che avreste voluto sapere sul Festival ma non avete mai osato chiedere, in onda su Odeon TV. Gli viene poi assegnata la conduzione del programma Prima pagina, su Telenuovo. Lavora poi sul canale Telelombardia con alcuni programmi di economia e politica come Orario Continuato, Prima Serata, Iceberg e Giudicate voi.

Nel 2007 Parenzo approda a La7. Lavora nel programma In onda e come opinionista in Omnibus. Nel 2009 è direttore responsabile di un nuovo quotidiano, Il Clandestino. Questa esperienza dura solo due mesi e il giornale chiude l’anno successivo.

Parenzo, nel 2010, inizia a lavorare per 7 Gold con il programma Titanic Italia e intraprende la carriera radiofonica nel programma La Zanzara, con Giuseppe Cruciani. Per le elezioni politiche del 2013 conduce per MTV una serie di reportage dal titolo Tutti a casa: la politica fatta dai ragazzi. Nello stesso anno approda in Rai con La guerra dei mondi, su Rai3. Su Rete 4 propone il programma Radio Belva, sospeso dopo il flop della prima puntata.

Durante le elezioni europee del 2014, Parenzo dirige una miniserie di 10 puntate per il sito del Corriere della Sera, intitolata Grazie Europa. È un componente della redazione, come giornalista e inviato, del programma Matrix nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015. Nel 2015 torna a La7 per condurre, con Tommaso Labate, il programma In Onda. L’anno successivo conduce anche Fuori onda. Nel 2016 conduce L’aria d’estate e dal 2017 In onda.