David Riondino chi è, età, altezza, moglie, figlia Giada, Sabina Guzzanti, vita privata, biografia e carriera

Chi è David Riondino: età, altezza, moglie, figlia Giada, Sabina Guzzanti, vita privata, biografia e carriera del cantautore, attore, regista e scrittore toscano. Un artista a tutto tondo, che spazia in diversi campi dell’arte.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia, padre di David Riondino

David Riondino è nato a Firenze il 10 giugno 1952. Allo stato attuale ha dunque 68 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. Non abbiamo notizie certe sull’altezza di Riondino.

David è figlio di un maestro elementare, Luigi Riondino. Non un personaggio qualsiasi a Firenze, ma esponente della avanguardia educativa, amico di eminenti personalità della cultura fiorentina quali Primo Conti e Giorgio La Pira. David lavora per dieci anni come bibliotecario alla Nazionale di Firenze.

Vita privata di David Riondino: moglie, figlia Giada, Sabina Guzzanti

La vita privata di David Riondino presenta dei tratti misteriosi. Non ha una moglie e non è stato mai sposato. Almeno così pare, perché ha una figlia, Giada Riondino. Chi è la madre? Non si sa. Qualcuno si vocifera che possa essere Sabina Guzzanti, altri dicono sia nata da una precedente relazione di Riondino. Fatto sta che lui è stato molto bravo a mantenere tanto riserbo sulla propria vita privata.

E, a proposito di Sabina Guzzanti, è l’unica relazione ufficiale di cui si abbia traccia a proposito di David. Una lunga storia, ma anche in questo caso con un mistero. Stanno ancora insieme? Si sono lasciati? Anche qua, c’è chi dice che siano ancora compagni e chi parla di ex fidanzati. Una curiosità: nel 1995 hanno partecipato in coppia al Festival di Sanremo, presentando il brano Troppo sole.

Carriera di David Riondino: le origini come cantautore e comico allo Zelig

Negli anni settanta, Riondino inizia a tentare la strada come cantautore. Nel 1979, pubblica con l’etichetta Ultima Spiaggia il primo album, David Riondino. Tra il dicembre 1978 e il gennaio 1979 ha l’occasione unica di aprire i concerti nella tournée di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi. L’anno successivo esce il secondo disco Boulevard. Accanto alla passione per la musica, emerge un talento notevole per l’improvvisazione di ogni genere di spettacolo (aiutato dalla parlantina). Per questo debutta come comico al teatro Zelig di Milano a soli 22 anni.

Nello stesso periodo, con la sorella Chiara Riondino, fonda il Collettivo Víctor Jara, cooperativa di teatro-musica-animazione. Come verseggiatore satirico collabora con numerose riviste di satira: Tango, Il Male, Cuore, Comix, Boxer ed interviene sul quotidiano Il manifesto. Il successo con il grande pubblico arriverà più tardi, con il Maurizio Costanzo Show e Quelli che il calcio.

Per avere una carrellata completa della carriera di David Riondino rimandiamo comunque alla sua pagina Wikipedia.