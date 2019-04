ROMA – David Rossi, il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, si è tolto la vita o è stato ucciso? Dopo i vari servizi delle “Iene” ieri, domenica 7 aprile, Masssimo Giletti a “Non è l’Arena” ha deciso di intervistare la figlia della vedova di David Rossi. Parliamo di Carolina Orlandi.

“Io ad oggi sono ancora più convinto che David non si sia suicidato – dice la ragazza – Ci sono tante risposte che ancora non ci sono state date. Noi cerchiamo la verità. Gli abiti di David spariti? Quegli abiti non sono mai stati messi sotto sequestro dalla Procura di Siena. Sono stati distrutti. Il sangue sui fazzoletti trovati in ufficio? Sono stati distrutti da un pm in un momento in cui ci era stata la richiesta di archiviazione”.

“Le Iene” hanno anche parlato di alcuni misteriosi conti allo “Ior”.

E per questo Carolina Orlandi ha lanciato un appello a Papa Francesco: “Io – spiega – credo che non si possa tollerare che ci siano segreti su questo. Io chiedo pubblicamente a Papa Francesco di cui ho tanto rispetto di sciogliere questo segreto sulle persone che potrebbero avere informazioni su David. Io penso che sia arrivato il momento di mettere in atto questa rivoluzione nella Chiesa.