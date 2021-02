Davide Crippa chi è, età, vita privata, moglie e figli: il capogruppo M5s alla Camera è ospite nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il programma condotto su RaiUno da Serena Bortone. Crippa parlerà della posizione assunta dal Movimento a riguardo del Governo Draghi.

Davide Crippa età, moglie e figli

Davide Crippa è nato l’11 aprile del 1979 a Novara e ha 41 anni di età, ne compirà 42 il prossimo aprile. Si è laureato in ingegneria civile e ambientale, è libero professionista. Nel Governo Conte I è stato sottosegretario allo Sviluppo Economico: attualmente è invece capogruppo alla Camera per il Movimento 5 Stelle.

Davide Crippa ha una moglie, visto che è spostato con Elisa ed ha due figli, entrambi femmine, di nome Matilda e Cecilia.

La carriera politica di Davide Crippa

Davide Crippa alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione II Piemonte per il Movimento 5 Stelle. Diventa vice-capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati.

Nel 2018 è rieletto nel plurinominale Piemonte 2 e il 12 giugno diventa sottosegretario allo Sviluppo Economico nel Governo Conte.

Davide Crippa: “Non vedo motivo per dire no a Draghi”

Davide Crippa, nei giorni scorsi, su Draghi ha detto: “Tutti i temi posti dal movimento sono nel programma. Non vedo il motivo per dire no a questo Governo”. A proposito dell‘addio al Movimento deciso da Alessandro Di Battista, a Radio 24 Crippa ha dichiarato: “Se c’è chi chiede con forza il voto degli iscritti, il voto viene fatto e poi non si prende atto del voto per uscire credo questo possa essere un biglietto da visita non troppo gratificante”.

“In ogni votazione democratica si devono accettare le conseguenze”. Crippa ha parlato delle scelte di Di Battista dopo il voto Rousseau. “Ognuno deve fare le sue scelte, Di Battista è uno dei tanti attivisti che ha votato in rete, non ricoprendo ruoli, la sua è una scelta che può fare liberamente – ha spiegato Crippa -. Bisogna capire quanti colleghi siano non contenti del risultato del voto, a me sembra un numero strettamente esiguo alla Camera”.