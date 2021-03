Davide Moscardelli e lo scherzo de Le Iene: un finto Francesco Totti telefona al calciatore

Davide Moscardelli, 41 anni, ex attaccante da oltre 200 gol in carriera e grandissimo sostenitore della Roma, finisce vittima di uno scherzo de Le Iene. Con la complicità della moglie e della dirigenza del Pisa, l’ultima squadra per la quale ha giocato, la iena Sebastian Gazzarrini gli fa credere che Francesco Totti voglia organizzare e partecipare alla sua partita di addio.

Lo scherzo de Le Iene a Davide Moscardelli

“Mosca so’ Francesco, come stai?”, gli chiede al telefono il finto Totti, imitato da Gianfranco Butinar, “m’hanno chiamato pe’ sta cosa dell’addio, quando la fai? Io ci sono”. Moscardelli, svegliato alle sei di mattina, non sta nella pelle e si affida completamente all’ex numero 10 giallorosso, che gli promette di organizzare la partita all’Olimpico. “L’addio al calcio mio, lo facciamo a Roma”, spiega entusiasta alla moglie, “così posso segnare sotto la Sud, con la maglia della Roma”.

Moscardelli ci crede ma poi…

A quel punto Moscardelli è felicissimo e riceve anche la telefonata del suo grande amico ed ex compagno di squadra al Chievo Stefano Sorrentino. Sorrentino, complice anche lui de Le Iene, è però deluso perché escluso dalla partita di addio. Il finto Totti infatti dice a Moscardelli che ha contattato Buffon e Pagliuca per giocare in porta. A quel punto sempre il finto Totti dice a Moscardelli che sarebbe passato a casa sua a Ostia. Ma in realtà arriva la troupe de Le Iene e Moscardelli rimane senza parole quando capisce di essere vittima dello scherzo. Clicca qui per guardare lo scherzo completo de Le Iene a Moscardelli.