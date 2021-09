Davide Silvestri chi è: fidanzata, figli, vita privata, Kekko dei Modà, età, peso, altezza e carriera. L’attore è tra i partecipanti del Grande Fratello Vip 2021. Non è nuovo ai reality show visto che in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Davide Silvestri

La biografia di Davide Silvestri. L’attore è nato a Milano il 17 Maggio 1981, ha 40 anni. E’ alto 170 cm per un peso forma di 65 kg. Davide Silvestri è un attore e aiuto regista italiano. E’ cugino di primo grado di Kekko dei Modà (essendo i loro genitori fratelli).

La fidanzata o la moglie, i figli, la vita privata di Davide Silvestri

L’ultima fidanzata nota è Valentina Mangili. Non sappiamo se sta ancora insieme a lei. Non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli. Usiamo il condizionale perché è molto riservato sulla sua vita privata e quindi sono note pochissime informazioni.

Davide Silvestri ha raggiunto la popolarità con Vivere e L’isola dei famosi

Nato a Milano il 17 maggio 1981, dopo aver lavorato come modello e in campo pubblicitario, si dedica alla recitazione iniziando la sua carriera d’attore all’età di diciassette anni.

Dal 1999 al 2003 è infatti uno dei protagonisti, nel ruolo di Marco Falcon, della soap opera di Canale 5 Vivere. Nel 2003 partecipa alla prima edizione de L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminato in semifinale e arrivando al quarto posto. In seguito è stato impegnato anche nelle riprese delle fiction Che Dio ci aiuti e Squadra mobile.