Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è scagliata contro Francesco Oppini in diretta.

La modella Dayane Mello contro Francesco Oppini: “Guardati allo specchio, pensi di essere l’uomo più figo al mondo, svegliati”. Questo perché Oppini l’aveva accusata di provarci con lui, nonostante sia fidanzatissimo.

Francesco Oppini ha provato a spiegare: “Da subito c’è stato un grande feeling, ho capito che aveva un passato difficile. Poi è successa la faccenda del bigliettino ma ci sono passato sopra. Io con lei ho parlato di qualsiasi cosa. L’unico punto su cui non ci siamo mai trovati d’accordo era il mio rapporto fuori da qua”. Oppini ha spiegato che quando ha chiesto a tutta la stanza arancione di fare gli auguri alla sua ragazza, Dayane si sarebbe tirata indietro.

La modella ha replicato: “Non mi frega niente della sua relazione, è la sua vita e la sua storia. Sono sempre stata giudicata. Quando ho detto che qualcosa che per me era cambiato, ha cercato di mettere un sacco di cose nel cervello di ognuno. Cerchi di buttarmi fango perché dico le cose come stanno”.

Poi si è alzata in piedi e ha iniziato a urlare: “Cosa vuoi dire? Che tu sei il più figo del mondo e che io voglio provarci con te amore mio? Non è così, mi stai accusando che ci provo con te. Guardati allo specchio, pensi di essere l’uomo più figo al mondo, svegliati. È la tua vita, la tua storia, che c’entro io”.

Le parole di Oppini sulle donne

“Una così rischi di ammazzarla di botte”, “Una così la violentano”: Signorini in diretta ha ripetuto le frasi di Francesco Oppini per rimarcarne la gravità. Il figlio di Alba Parietti, prima ha tentato di spiegare che si trattava di ironia poi però ha anche ammesso che le sue parole sono state vergognose e inaccettabili

“Detta così fa schifo anche a me – ha detto Oppini -. La frase su Verona era un riferimento a un mio amico che se portassi una bella ragazza la apprezzerebbe. ‘La ammazzano’, era una frase sbagliata e forte ma intendevo dire che avrebbero delle attenzioni tali da passare per disturbatori. Ma non lo sono, era una cosa ironica. Ma davanti a certe uscite si può solo stare zitti e chiedere scusa. È una figura terribile, non posso aggiungere altro. Era un discorso finito male, brutto da vedere. Non sono difendibile. Ho fatto una grande caz*ata. Qualora ci fosse la squalifica la accetterei”. (Fonti Grande Fratello Vip e Instagram).