Dayane Mello sarebbe stata molestata da Nego Do Borel nel corso del reality show La Fazenda. Per questo motivo, Borel sarebbe stato squalificato dal programma tv. Il caso ha avuto un ampio risalto anche nel nostro Paese dove Giulia Salemi, amica vip della Mello, ha chiesto chiarezza perché sui social si parla addirittura di stupro.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni social della Salemi:

“Per favore chi gestisce il profilo ufficiale di Dayane Mello faccia qualcosa! Siamo arrivati a parlare di stupro? Non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei! Perché poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione!”.