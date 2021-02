Lutto per la modella e concorrente dei Grande Fratello Vip Dayane Mello: è morto il fratello Lucas, aveva 27 anni. A dare la triste notizia è l’altro fratello della modella brasiliana, Juliano, che ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram, annunciandone la scomparsa prematura del fratello. Lucas Mello è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte.

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”. Quindi la chiusura del messaggio con un pensiero a Dayane Mello: “Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Dayane Mello, morto il fratello Lucas: lei lascerà il GfVip?

Dayane Mello una volta ricevuta la notizia ha abbandonato temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip, come già successo in passato con Adriana Volpe. Dayane Mello è anche la prima finalista di questa edizione del reality.

Anche sul profilo Instagram ufficiale della modella è stata confermata la notizia, un messaggio tradotto in tre lingue diverse che accompagna una foto di Dayane Mello insieme ai tre fratelli: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.