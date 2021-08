Dazn Channel, come vedere le partite di Serie A senza internet: numero canale e come funziona

Da oggi arriva sul digitale terrestre Dazn Channel, ovvero il canale di Dazn per guardare le partite della Serie A senza internet e quindi non in streaming. Dazn Channel nasce per dare la possibilità ad alcuni abbonati di guardare la Serie A anche in luoghi in cui magari la connessione è lenta, evitando quindi rallentamenti a causa della rete internet. Ma attenzione, il canale sarà disponibile non per tutti gli abbonati, ma solo per quelli in zone senza una rete internet veloce.

Dazn Channel, numero canale e quali partite trasmette

Il canale si trova al numero 409 del digitale terrestre. Lo sbarco sul digitale terrestre è stato pensato per le 7 partite di Serie A per cui la piattaforma detiene i diritti esclusivi. Le partite di sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e lunedì alle 20.45 sono visibili anche su Sky ma non su Dazn Channel. Quindi ricapitolando, su Dazn Channel ci saranno per gli abbonati le 7 partite in esclusiva, mentre le altre tre saranno sulla piattaforma Dazn e su Sky.

Come funziona Dazn Channel

“Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Veronica Diquattro, a.d. di Dazn per Italia e Spagna -. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. Dazn ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre”.