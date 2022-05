Dazn, come mettere in pausa abbonamento: come funziona, istruzioni e chi non può sospendere (foto ANSA)

Dazn offre ai propri clienti la possibilità di “mettere in pausa” il proprio abbonamento, evitando di pagarlo durante i mesi estivi, riattivandolo a partire dal giorno scelto dall’utente. È dunque possibile sospendere temporaneamente il proprio abbonamento e poi riattivarlo in vista della nuova stagione.

Come mettere in pausa abbonamento Dazn

“Metti in pausa il tuo accoun” permette infatti di sospendere l’abbonamento alla fine del mese in corso e di riattivarlo a partire dal giorno scelto dall’utente. Durante il periodo di sospensione non si potrà certamente usufruire della visione degli altri contenuti di Dazn, ma non sarà addebitato alcun importo addizionale.

L’offerta, però non sarà disponibile per chi aveva sottoscritto l’abbonamento, usufruendo di una promozione speciale. Allo stesso modo, non sarà disponibile per chi non ha pagato la sottoscrizione tramite carta di credito o PayPal. Ci sarà invece questa possibilità se l’acquisto è stato effettuato con Google Pay. Dazn offre la possibilità ai propri abbonati di mettere in pausa per un periodo di massimo 4 mesi.

Le istruzioni per sospendere abbonamento Dazn

Si può mettere in pausa il proprio abbonamento su Dazn seguendo queste istruzioni:

• Accedi alla pagina “Il mio Account”;

• Clicca su “Metti in Pausa e sospendi pagamento”;

• Segui il processo, inserisci la data di riattivazione e conferma.

Cosa fare se ho pagato con Google Pay

Aprire il Google Play Store;

Cliccare sull’icona utente in alto a destra;

Selezionare “Pagamenti e abbonamenti”;

Selezionare “Abbonamenti”;

Selezionare DAZN;

Selezionare “Metti in pausa i pagamenti”;

Scegliere la lunghezza della pausa (1, 2 o 3 mesi disponibili);

Premere “Conferma”.

Chi non può mettere in pausa abbonamento Dazn

C’è chi però non potrà usufruire di questa opportunità. Dazn però ha previsto uno sconto di 10 euro per tutto il periodo di pausa estiva del campionato di Serie A.

Inoltre, tramite Agcm, la piattaforma ha fatto sapere che incrementerà la varietà dei contenuti anche con proposte on demand legate agli interessi dei singoli utenti. “Un innalzamento anche qualitativo della programmazione, con tanti contenuti disponibili nel corso dell’estate, in modo da ridurre eventualmente l’interesse degli utenti per la funzione di pausa e fornire una valida alternativa”.