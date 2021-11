Molti utenti Dazn hanno notato un codice alfanumerico comparire sullo schermo durante le dirette. Un codice che resta impresso e visibile per qualche secondo e poi scompare. Molti continuano a chiedersi cosa sia questo codice.

Codice alfanumerico Dazn, cos’è e a cosa serve

Non si tratta di un problema tecnico ma di uno strumento utile a contrastare la pirateria informatica e la diffusione illegale dei contenuti trasmessi dalla piattaforma. Quello che compare sullo schermo è un codice alfanumerico che resta sullo schermo per qualche secondo. Si tratta di un codice composto da numeri e lettere. Compare durante gli eventi sportivi in diretta.

Il codice Watermark anti-pirateria

Tecnicamente il codice si chiama watermark. Si tratta di un codice utile ad identificare la persona titolare dell’abbonamento in uso. Tramite questo codice, che viene reso volutamente visibile sullo schermo degli utenti, nel caso in cui il segnale venga trasmesso su altri siti è possibile risalire alla fonte e disattivare immediatamente l’abbonamento. Una mossa anti-pirateria che consente di interrompere immediatamente il segnale riprodotto in maniera illecita.