L’esordio di Dazn in Italia non è di certo stato dei migliori, con diversi gravi ritardi nel segnale e scarsa qualità video. Fortunatamente, però, grazie allo sforzo degli sviluppatori della piattaforma, questi problemi sono sensibilmente migliorati e nel corso dell’ultima giornata di campionato i disagi sono stati ridotti.

Molti tifosi hanno scelto Dazn attraverso la promozione che regala il primo mese di visione gratuita, allo scadere del quale si deve sostenere il pagamento di 9,99 euro al mese. Ma c’è un’offerta che permetterà di usufruire di due mesi gratis di visione.

Come? E’ molto semplice: sfruttando l’accordo che è stato trovato tra Perform e Tim, tutti i clienti della nota compagnia telefonica italiana, collegandosi sul portale Tim Party, riceveranno un codice per far valere un mese extra di calcio e sport senza ulteriori costi.