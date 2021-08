Dazn, Inter-Genoa e Verona-Sassuolo non si vedono: utenti criticano il canale sui social

Dazn inizia male la stagione. Dallo scorso marzo il canale si è aggiudicato i diritti tv di tutta la Serie A . Si tratta di sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky: i problemi tecnici però, sono cominciati da subito.

Le due sfide che hanno aperto il campionato, Inter-Genoa e Verona-Sassuolo delle 18.30 di sabato 21 agosto, sono state viste solo a tratti da moltissimi utenti.

Inter-Genoa e Verona-Sassuolo, Dazn si difende: “Solo problemi all’inizio”

L’azienda ha spiegato che la app avrebbe funzionato correttamente. Solo all’inizio della partita sarebbe stato evidenziato uno spike (picco) di tre minuti su una delle cdn globali. Il servizio di trasmissione sarebbe poi ripreso correttamente.

I commenti dei tifosi contro Dazn

Tanti tifosi non sono riusciti a vedere le partite ed hanno commentato sui social. Sono rimasti prigionieri di immagini bloccate e delle ormai famigerate “rotelle” che continuano a girare all’infinito. Inevitabile il diluvio di critiche tra rabbia e ironia. C’è chi si lamenta per i soldi spesi per un servizio di qualità non adeguata chi la butta a ridere dicendo che si comprerà un bar o un ristorante. Il fiferimento, spiega Repubblica, è all’accordo triennale che Dazn ha appena chiuso con Sky, che trasmetterà le partite sul satellite negli esercizi pubblici.

Tifosi critici anche contro Gubitosi (Tim)

Non mancano le critiche a Tim (partner di Dazn in questa avventura) e in particolare al suo ad Gubitosi, che aveva assicurato che nel complesso ci sarebbero stati dei miglioramenti rispetto all’era Sky.

Questo aveva dichiarato Gubitosi alla Gazzetta dello Sport: “Stiamo per vivere una grandissima e positiva discontinuità rispetto al passato, il tramonto di un’era e l’inizio di un’altra. L’offerta che diamo è davvero importantissima. Sono certo che rapidamente le persone si abitueranno al nuovo sistema che sarà efficace, efficiente e permetterà una migliore fruizione a costi inferiori. E soprattutto è estremamente semplice, per tutti i gusti, le passioni e le età: chi non è nativo digitale non si preoccupi. Daremo assistenza a tutti. Nessuno rimarrà escluso”.

Parole che evidentemente i telespettatori più attenti non hanno dimenticato, come ha rimarcato ad esempio questo utente su Twitter.