ROMA – Buona la prima? Così e così. Parte a rilento l’avventura di Dazn, la nuova piattaforma Perform che, insieme a Sky, si è assicurata i diritti tv del campionato di Serie A cominciato oggi. Durante Lazio-Napoli, il primo match italiano della storia di Dazn ad essere trasmesso in diretta streaming, diversi utenti – in base alla rete wifi – hanno registrato soprattutto nel secondo tempo problemi di trasmissione [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Immagini in ritardo e scarsa risoluzione: queste le accuse mosse alla piattaforma.

Molte le proteste sui social di chi lamenta un video improvvisamente nero, immagini che si bloccano, frame che si ripetono, con il risultato finale di uno sfalsamento temporale tra la partita e la diretta Dazn, anche di 3 minuti.

Inconvenienti causati da un sovraccarico delle reti internet.

“Gol di Insigne: 58′ se hai Fastweb, 59′ se hai la Fibra Tim, 61′ se hai Vodafone, 67′ se hai Wind. Grazie #Dazn”, twitta un utente social. Sulla prima di Dazn interviene anche Gene Gnocchi, sempre via social: “E per Dazn ci sarebbe da fare l’abbonamento?”.

“Una serata storica e di grande successo per la prima trasmissione di un match di serie A su Dazn in Italia”: così la piattaforma Perform commenta invece la trasmissione di Lazio-Napoli, motivando i ritardi di trasmissione lamentati da diversi utenti via social per il secondo tempo con un ‘boom’ di collegamenti: “Siamo prontamente intervenuti, risolvendo la situazione nel minor tempo possibile”, sottolinea in una nota Dazn.

”Questo – aggiunge Dazn – è stato l’evento live più seguito finora sulla nostra piattaforma a livello internazionale: secondo i dati in nostro possesso stimiamo un significativo aumento dell’audience rispetto a quanto fatto registrare dalla stessa partita nella scorsa stagione. Abbiamo riscontrato un rilevante incremento delle registrazioni e degli accessi nelle ore e nei minuti precedenti al calcio di inizio di Lazio-Napoli, e il traffico sulla piattaforma è stato fluido”.