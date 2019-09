Dazn su Sky dal 20 settembre, nuovo canale per gli abbonati alla pay tv

ROMA – Tutto deciso per l’accordo Sky-Dazn. Ad annunciarlo è proprio Sky tramite un comunicato sul proprio sito. Dal 20 settembre arriva il nuovo canale satellitare Dazn1 al 209 del telecomando Sky, disponibile fino a giugno 2021.

Sarà così possibile vedere anche le tre partite a giornata di Serie A di Dazn, due partite di Serie B, più una selezione di altri eventi della piattaforma streaming comodamente sul canale satellitare 209 di Sky. Il canale Dazn1 sarà disponibile per i clienti con Sky Q, MySkyHd e SkyHd che sottoscrivono online l’offerta e attivano l’account Dazn. Per gli abbonati Sky Calcio e Sky Sport da più di 3 anni, l’offerta sarà a carico di Sky, cioè senza alcun costo aggiuntivo.

Per gli altri abbonati via satellite l’offerta avrà comunque condizioni dedicate: 7,99€ al mese anziché 9,99€ al mese. In più, per i clienti via satellite con Sky Calcio i primi tre mesi saranno a carico di Sky.

L’offerta si potrà sottoscrivere solo online (su Sky-Fai da te) a partire da mercoledì 4 settembre. (fonte SKY)