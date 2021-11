Dazn stoppa la doppia: fine delle due utenze per abbonamento. Un utente, un dispositivo

Finora Dazn con un solo abbonamento ha dato la possibilità a un singolo utente di vedere le partite su due diversi dispositivi contemporaneamente. Con il risultato che bastava dare le proprie credenziali a un parente o a un amico e quindi dividersi l’abbonamento e vedere la Serie A su due televisioni anche in due diverse abitazioni. Bene, questa opportunità sta per finire. Dazn infatti sta per mandare comunicazione agli abbonati per comunicare la fine delle due utenze in contemporanea.

Dazn e la fine delle due utenze per abbonamento

Contattata dal Sole 24 Ore, Dazn che ha i diritti per la Serie A per il 2021-24, replica con un no comment. Ma sono in partenza le comunicazioni agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni. In questo modo, l’avvio delle comunicazioni in questi giorni porterà dunque la novità a regime a partire da metà dicembre, mettendo la parola fine a una possibilità, la “doppia utenza contemporanea” che per gli abbonati Dazn era finora prevista al punto 8.3 delle condizioni di utilizzo.

Perché la fine della doppia utenza?

Il primo pensiero è quello di molti furbetti che di fatto con un abbonamento è come se ne avessero due, prestandolo infatti a parenti e amici. Il secondo è quello relativo ai conti e ai soldi degli abbonamenti, con l’azienda che ha capito che effettivamente chi guarda le partite in esclusiva deve prima sottoscrivere un abbonamento. Quindi si va verso il niente più credenziali all’amico. Per vedere la partita con l’amico o con il parente bisognerà invitarlo, oppure essere invitati. Ma uno dei due deve avere il proprio abbonamento con il quale fare l’accesso, su un solo dispositivo.