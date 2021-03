Dazn starebbe pensando di sfruttare un canale del digitale terrestre per trasmettere le partite di Serie A così da non utilizzare la connessione a internet visti i problemi di stabilità riscontrati dallo sbarco in Italia.

Fino ad ora, i tifosi erano abituati a vedere le partite tramite Sky, quindi via satellite, o sul digitale terrestre (quando c’era Mediaset Premium). Con l’assegnazione dei diritti tv a Dazn, che sfrutta la connessione internet, si va verso un radicale cambiamento nelle modalità di assistere alle partite. Sono tantissimi gli utenti alla ricerca di informazioni sul come sarà possibile per la piattaforma streaming garantire la trasmissione di 10 partite a giornata. Dazn ha cercato di rassicurare sia dal punto di vista dell’accessibilità, con la volontà di semplificare e non complicare il servizio e sia da parte dei costi.

Dazn pensa anche ad un canale sul digitale terrestre

Il maggior problema fin qui riscontrato è quello relativo proprio allo streaming, e ai possibili problemi nella visione delle partite da una connessione a internet non stabile. Una soluzione alternativa potrebbe essere garantita da un canale sul digitale terrestre.

Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn in Italia, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha aperto alla possibilità: “Crediamo che la nostra offerta possa aiutare questo cammino verso standard più europei. Comunque stiamo pensando anche a un canale sul digitale terrestre per chi dovesse avere problemi di connettività”.

Abbonamento Dazn, le possibili cifre per vedere la Serie A

Sulla questione relativa ai prezzi, l’ad di Dazn ha tranquillizzato i tifosi: “Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi. 30-35 euro? Se lo dite voi…”.

Si parla infatti di un costo del pacchetto unico, senza la possibilità di ticket per le singole partite, di 30-35 euro mensili con la possibilità di accedere anche a tutti i contenuti e agli altri eventi sportivi offerti dalla piattaforma, che prevede al momento Serie B, Liga, Ligue 1, NFL, rugby e pugilato.