Dazn, via al rimborso per i disservizi di Inter-Napoli: come averlo e quanto si riceve

Gli abbonati Dazn che il 4 gennaio scorso non sono riusciti a vedere Inter-Napoli a causa dei disservizi registrati dalla piattaforma di streaming durante la partita saranno rimborsati. La decisione è stata presa oggi pomeriggio durante una riunione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) indetta dal Ministro Adolfo Urso e che ha visto la partecipazione del ministro Andrea Abodi, del presidente e dell’AD della Lega Serie A, del presidente AGCOM e dei rappresentanti di DAZN.

Disservizi Dazn, decisi i rimborsi: ecco quanto e a chi

L’azienda ha assunto la responsabilità del disservizio e ristorerà gli utenti secondo quanto previsto anche dalla nostra delibera, ha annunciato il presidente di AGCOM Giacomo Lasorella.

L’indennizzo – un quarto dell’abbonamento mensile – avverrà in automatico (non sarà cioè necessaria alcuna azione da parte degli abbonati) e sarà accreditato direttamente sul metodo di pagamento selezionato al momento dell’attivazione del servizio o versato sotto forma di voucher.

Spiega l’emittente in una nota: “L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio”. E ancora: “Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con notizia del rimborso all’indirizzo email associato al proprio account”.

Spostata in Italia la centrale che vigila sui disservizi

Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una struttura tecnica operativa per dare una risposta sempre più immediata per qualsiasi tipo di problema.