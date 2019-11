ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di Vieni da Me, Debora Caprioglio ha rivelato che il suo matrimonio con Angelo Maresca è finito da tempo:

“Non stiamo più insieme da quasi un anno, abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi o un inciampo, ma in realtà non era così. Tutto è avvenuto in modo graduale, non ti dico se ho pianto o meno, ma certo che sono stata male. Ho aspettato un anno per metabolizzare questa cosa e dire oggi questa cosa con serenità”.

Sorprendendo il pubblico in studio, l’attrice veneziana non ha rinnegato il suo passato ma ha sottolineato: “È vero che io ho fatto un film erotico da giovane (nel 1991 l’attrice fu protagonista di ‘Paprika’, di Tinto Brass), ma ero maggiorenne, ed era un film, quindi era un fatto diverso. Oggi tutte queste minorenni che si mostrano nude non credo siano una cosa positiva”.

E ancora:

“Oggi vedo troppe minorenni che sui social si propongono nude, e credo che questo non vada bene, perché quando succedono certe cose non è più un fatto privato ma diventa pubblico”.

Fonte: Vieni da Me.