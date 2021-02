Debora Serracchiani chi è, età, marito e vita privata del politico ospite di Oggi è un altro giorno

Età, marito, vita privata e carriera politica, chi è Debora Serracchiani, il politico ospite di Oggi è un altro giorno. Debora Serracchiani è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Debora Serracchiani età, marito e vita privata

Il politico Debora Serracchiani nasce a Roma in zona Casetta Mattei il 10 novembre del 1970 e ha 50 anni di età. Ne compirà 51 il prossimo novembre. Della vita privata di Debora Serracchiani si sa che ha avuto un marito. Lui si chiama Riccardo Chiappa e i due si sono sposati dopo una convivenza durata 18 anni. La cerimonia si è svolta con uno stile molto sobrio. Per la coppia nessuna lista di nozze in quanto hanno preferito devolvere i doni a due case di accoglienza gestite da suore. Dal 2017 i due non stanno più insieme.

Debora Serracchiani non ha figli e a tal proposito in passato aveva spiegato: “Non ho mai sentito la maternità come una necessità. Poi quando un pensiero tanti anni fa ce l’ho fatto, lui non li ha voluti. Dopo ho avuto incarichi sempre più impegnativi, a Udine non avevamo cuscinetti familiari e non avrei fatto un figlio per farlo crescere a un estraneo. Oggi però a un figlio ci penso molto di più, soprattutto dopo l’interruzione del rapporto con mio marito, e in un modo che non mi aspettavo. Quando devi fare da sola tutto quello che prima facevi in coppia, penso alle vacanze ma anche alla spesa al supermercato, ti viene da pensare: “Accidenti però, se avessi un figlio mi sentirei meno sola”. Questo pensiero l’ho sicuramente avuto”.

La carriera politica di Debora Serracchiani

Dopo essersi trasferita da Roma a Udine nel 1995 nel 2006 viene eletta nel consiglio provinciale, nella lista dei Democratici di Sinistra. Rieletta in Consiglio provinciale nel 2008 nella lista del PD, ricopre il ruolo di vice capogruppo e vice presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia e componente della Commissione Statuto e Regolamenti. Nel dicembre del 2008 Debora Serracchiani è eletta segretario del Partito Democratico di Udine.

Il 3 aprile 2009 il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini annuncia la candidatura di Serracchiani alle elezioni europee del 2009 nella circoscrizione Nord-Est dove risulta eletta con 144 558 preferenze complessive. Nelle elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2013 è stata candidata alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia risultando eletta presidente con 211 508 voti pari al 39,39%.

Il 28 marzo 2014, l’assemblea nazionale PD la nomina vicesegretaria del partito assieme a Lorenzo Guerini venendo confermata dalla segreteria Renzi della quale è membro dal maggio 2017. Si dimette il 6 marzo 2018 a seguito del risultato deludente ottenuto dal partito alle elezioni politiche 2018.