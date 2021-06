Debora Villa chi è, età, dove e quando è nata, marito Mirko Donno, figli, vita privata

Chi è Debora Villa, età, dove e quando è nata, marito Mirko Donno, figli, vita privata. Debora Villa è infatti tra gli ospiti di Game of Games- Gioco Loco, il programma condotto da Simona Ventura e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Debora Villa

Debora Villa è nata a Pioltello, in provincia di Milano, il 13 aprile del 1969 e ha 52 anni di età. E’ un’attrice, comica e scrittrice italiana. Frequenta la scuola di teatro di “Quelli di Grock” e, successivamente, il laboratorio per attori tenuto da Raul Manso. Presso l’Umanitaria di Milano segue i seminari di Manuel Ferreira e Donatella Massimilla sul teatro di strada e di canto con Germana Giannini.

Debora Villa partecipa a programmi televisivi sulle reti Mediaset e Rai tra cui Colorado Cafè, Sputnik, Super Ciro, Rido e Scatafascio, ed è nota in particolare per il ruolo della segretaria Patti nella sitcom Camera Café. Per qualche puntata è un’inviata del programma Le Iene. Dal 2005 al 2008 è co-conduttrice, a fianco di Enrico Bertolino, di Glob – L’osceno del villaggio su Rai 3. Nel 2009 è, con Alessia Marcuzzi, protagonista della sitcom Così fan tutte e, nello stesso anno, entra nel cast di Zelig. Nel 2010 scrive il libro Amo un bastardo (ma non è il mio cane), edito per la Mondadori.

Marito, figli e vita privata di Debora Villa

Per quanto riguarda la sua vita privata, Debora Villa dal 2005 è sposata e suo marito è Mirko Donno. La coppia ha una bambina di nome Lisa. Nell’autunno 2012 in coppia con l’attore Alessandro Sampaoli, partecipa e si classifica al primo posto nella prima edizione del reality-game di Rai 2 Pechino Express. Nello stesso anno pubblica per Cairo editore il libro Donne che corrono dietro ai lupi. Nel 2014 recita nel ruolo di Annamaria nella sesta stagione della serie I Cesaroni. Da febbraio 2021 si aggiunge nel cast di Ogni mattina come opinionista.