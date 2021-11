Debora Villa chi è, età, marito, figli, vita privata, Camera Cafè, carriera e biografia

Chi è Debora Villa: età, marito, figli, vita privata, Camera Cafè, carriera e biografia dell’attrice comica oggi, 19 novembre, ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, in onda su Rai2.

Dove è nata, età e biografia di Debora Villa

Debora Villa è nata a Pioltello, paese alle porte di Milano, il 13 aprile 1969 (età 52 anni). Subito dopo aver terminato gli studi, da grande appassionata di recitazione e di teatro, all’età di 24 anni inizia a frequentare la scuola di teatro Quelli di Grock di Milano e contemporaneamente studia danza e canto. Debora ha fondato nel 1997 una scuola di teatro a Saronno ed è anche insegnante.

La carriera di Debora Villa

Nel 2003 arriva il successo grazie a “Camera Cafè” dove diventa famosa grazie al ruolo di Patti, la segretaria bruttina e impacciata. Approda poi a Zelig e Colorado, oltre a recitare in film come “Il Cosmo sul Comò” di Aldo, Giovanni e Giacomo e successivamente entra a far parte del set di altri film tra cui “Tutta colpa della musica” e “Matrimonio al Sud”.

Marito, figli e vita privata di Debora Villa

Della vita privata dell’attrice non si conosce granché. E’ convolata a nozze nel 2005 con Mirko Donno, di cui però non si sa assolutamente nulla. I due, oggi divorziati, sono genitori di una bambina di nome Lisa. Attualmente ha un compagno di nome Cesare. A Vieni da me aveva raccontato di come si sono conosciuti: “In palestra, abbiamo parlato due anni in maniera amicale. Poi una sera ho fatto una festa a casa, tra una chiacchiera e l’altra, ci siamo un po’ presi. Io mi ero lasciata con mio marito, anche lui aveva una situazione, ma le cose cambiano e le cose finiscono“. Ha un account Instagram in cui interagisce spesso con i suoi follower e dove si diverte a pubblicare video e foto della sua vita quotidiana.