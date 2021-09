Deborah Johnson chi è, età, figlia di Wess Johnson, vita privata, Tale e Quale Show e biografia

Chi è Deborah Johnson: età, figlia di Wess Johnson, vita privata, Tale e Quale Show e biografia della cantante e corista italiana di origini afroamericane oggi ospite de Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove è quando nata, età, carriera e biografia di Deborah Johnson

Deborah Johnson, figlia del noto cantante Wess Johnson, nasce presumibilmente in Italia nel 1968. Tuttavia non sappiamo con certezza quale sia la sua data di nascita. Sappiamo però che la sua età corrisponde a 53 anni. Vanta molte collaborazioni e comparsate in televisione, soprattutto in Rai essendo una corista. Ha collaborato con grandi della musica internazionale ed è tra le nuove concorrenti della nuova edizione del programma di Carlo Conti, Tale & Quale Show, in onda dal 17 settembre.

Ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, come Phil Collins, Ray Charles, Tina Turner, Max Gazzè, Ron e Gianni Morandi. Tale e Quale Show è la sua prima esperienza televisiva da protagonista assoluta. A settembre 2021 Deborah Johnson viene scelta come concorrente di Tale e Quale Show 2021 dove nella prima puntata veste i panni di Donna Summer, mentre nella seconda di Tina Turner.

La vita privata di Deborah Johnson

Anche della vita privata di Deborah Johnson non abbiamo alcun tipo di informazione. In molti si chiedono se la cantante abbia un marito o dei figli. Tuttavia non si conosce molto.