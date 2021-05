Chi è Deddy età, altezza, fidanzata Rosa Di Grazia, figli, vita privata, canzone La prima estate, vero nome, biografia, assembramenti Mondadori via Appia (Roma), Amici 20 e carriera del cantante. Deddy sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo (dalle ore 16:00 su Canale 5).

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Deddy

Il cantante è nato a Torino il 30 maggio 2001, quindi ha 19 anni. E’ alto 180 cm per un peso forma di poco più di 60 kg. Il suo vero nome è Dennis Rizzi. Ma è conosciuto da tutti (amici e fan) come Deddy. Ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici 20 di Maria De Filippi. E’ arrivato in finale ma non è riuscito a vincere perché la coppa è andata a Giulia Stabile.

La fidanzata Rosa Di Grazia, i figli: vita privata di Deddy

Deddy ha conquistato fama ed amore grazie alla partecipazione ad Amici 20. Infatti è diventato famoso e si è fidanzato con la ballerina Rosa Di Grazia. Data la giovane età, non dovrebbe essere sposato, né dovrebbe avere figli. Per il resto, non abbiamo altre notizie sulla sua vita privata.

Deddy e gli assembramenti alla Mondadori di via Appia (Roma)

Dopo Amici 20, ha iniziato ad essere ospite in diversi salotti tv e la sua popolarità si è ingigantita ulteriormente. Infatti, qualche ora fa, era ospite alla Mondadori di via Appia in Roma. Ci sono state polemiche per gli assembramenti in strada, davanti al negozio, dei suoi fan. Era lì per firmare le copie dei suoi dischi.