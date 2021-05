Chi è Deddy età, altezza, fidanzata Rosa Di Grazia, figli, vita privata, canzone La prima estate, vero nome, biografia, Instagram, Amici 20 e carriera del cantante. Deddy è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Quindi sarà prima nel salotto tv di Silvia Toffanin e poi sul palco di Amici 20 per la finalissima del programma di Maria De Filippi.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Deddy

Il cantante è nato a Torino il 30 maggio 2001, quindi ha 19 anni. E’ alto 180 cm ma non abbiamo alcuna informazione sul suo peso. Ha raggiunto la popolarità con Amici 20 e con la canzone La prima estate. E’ tra i finalisti del programma tv di Maria De Filippi. Ovviamente Deddy è un nome d’arte. Il suo vero nome è Dennis Rizzi. Ha un profilo Instagram molto seguito che può essere raggiunto all’indirizzo @sonodeddy.

La fidanzata Rosa Di Grazia, i figli: vita privata di Deddy

Grazie ad Amici 20, ha trovato anche l’amore. Infatti è in una relazione sentimentale con la ballerina Rosa Di Grazia. Ma la fidanzata è stata eliminata prima della finalissima. Non è sposato e non ha figli. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservato.

Deddy: prima Verissimo, poi la finalissima di Amici 20

Il cantante, con gli altri ragazzi di Amici 20, prima della finalissima parteciperà a Verissimo. La trasmissione di tv di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Verissimo va in onda a partire dalle ore 16:00. Il favorito per il trionfo nella categoria cantanti è Sangiovanni ma anche Deddy ha chances di vittoria.