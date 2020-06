Delia Duran e l’amante di Alex Belli: lo scherzo de Le Iene

ROMA – Alex Belli e Delia Duran sono la seconda coppia vittima dello scherzo de Le Iene (qui il video).

Per il nuovo format “amori in quarantena”, questa volta a cadere nella trappola di Sebastian Gazzarini è la coppia conosciuta dal pubblico per aver partecipato alla passata edizione di Temptation Island Vip.

La coppia si ama davvero oppure lo fa solo per andare in tv? La gelosia della modella e attrice venezuelana ha chiarito ogni dubbio.

Durante lo scherzo, infatti, l’attore di Centovetrine si è accordato con la redazione delle Iene facendo recapitare una lettera da parte di una presunta amante.

La Duran trovata la lettera ha chiesto immediatamente spiegazioni al fidanzato.

A peggiorare la situazione anche il fatto che l’amante, una ragazza cubana incontrata dall’attore durante la loro ultima vacanza a Cuba, sarebbe rimasta incinta.

“E’ stato uno scherzo brutto. Riguardandomi ho sofferto ancora di più. Uno scherzo che non bisogna fare mai. Mi scuso per le tante parolacce, ma mi dovete comprendere perché era una situazione davvero bizzarra”, ha detto in una serie di storie pubblicate su Instagram Delia Duran.

Anche i suoi followers hanno giudicato troppo cattivo lo scherzo: “Pessimo scherzo”, “Bruttissimo scherzo. Iene non si fa”, scrivono i fan della Duran. (fonte LE IENE)