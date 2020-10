Demet Ozdemir protagonista dell’ultima puntata di Verissimo, in Italia è nota per essere l’attrice di Daydreamer-le ali del sogno.

Demet Ozdemir ospite d’onore della puntata del 17 ottobre di Verissimo, trasmissione televisiva in onda su Canale 5.

Infatti l’hashtag #DemetOzdemir è risultato quello più popolare su Twitter e sui social network italiani.

Demet Ozdemir è nota nel nostro Paese non solo per la sua bellezza ma anche per la sua partecipazione alla serie tv Daydreamer-le ali del sogno.

In questa serie di successo, Demet interpreta il ruolo di Sanem, una protagonista femminile che ha fatto innamorare un po’ tutti nel nostro Paese.

Sanem è una giovane donna che sogna di diventare scrittrice.

La ragazza riesce a trovare un impiego presso un’agenzia pubblicitaria dove lavorano la sorella Leyla e l’affascinante Can.

Daydreamer-le ali del sogno è un serial televisivo turco trasmesso su Star TV dal 26 giugno 2018 al 6 agosto 2019.

In Italia va in onda dal 10 giugno 2020 su Canale 5.

Focus sulla protagonista

Sanem Aydın Divit, interpretata da Demet Özdemir, doppiata da Joy Saltarelli. È la sorella minore di Leyla ed è la figlia di Mevkibe e Nihat.

Come scrive Wikipedia, è una giovane ragazza con la testa sempre tra le nuvole, una vera sognatrice, intelligente ma anche folle.

Il suo sogno è quello di diventare una famosa scrittrice e di trasferirsi alle Galapagos. Ma in realtà non riesce a concretizzare nulla e si mette spesso nei guai. È una ragazza che agisce senza pensarci due volte.

Lei pur di non essere costretta a sposare il vicino di casa Muzaffer, che lei chiama simpaticamente Zebercet, decide di accettare un lavoro proposto dalla sorella Leyla nell’azienda di pubblicità della famiglia Divit.

I genitori posseggono un negozietto di alimentari nel quartiere. La sua migliore amica è Ayhan con cui si confida.

Allo stesso tempo, però, vuole dimostrare alla famiglia di essere in grado di cavarsela.

Come prosegue Wikipedia, con l’ingresso di Can in azienda, la giovane ottiene maggiori responsabilità. Essendo nuova, infatti, viene presa in giro da Deren che all’inizio della serie la chiama “l’altra”.

In azienda diventa amica di CeyCey e Güliz. Lei sa che Can si fida di lei. Nonostante ciò, Emre la tiene in pugno e riesce a manovrarla come meglio crede.

Nell’ultimo episodio della serie si sposa con Can, e partorisce tre gemelli (fonti Mediaset e Wikipedia).